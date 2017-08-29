Велоквест «Легенды Мончегорска» состоялся в городе металлургов

29 Августа 2017 года, 17:05

МОНЧЕГОРСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В этом году Мончегорску исполняется 80 лет. Масштабное празднование юбилея началось еще в середине августа, и в эту субботу состоялся второй этап – городской велоквест из серии «Легенды Мончегорска».

Это лишь одно из целого ряда праздничных мероприятий, которые обрели всероссийский, а затем и международный масштаб: ожидаются гости и участники не только из других регионов России, но и из других стран.

Велоквест собрал 27 команд, всего приняли участие более 120 человек. Начал игру герой саамской мифологии Человек-Олень Мяндаш, которого сопровождал живой северный олень. Он рассказал легенду о великане Куйве, который давным-давно оторвал Луну от Земли и забросил ее в небо. Участники квеста отправились на поиски подтверждения этой легенды.

Игра продлилась 3,5 часа, за которые участники объехали весь город, решили массу задач, расшифровали коды и нашли четырех духов, которые привели их к великану и к разгадке. На пути игрокам встретился Дух Гор, который проверил их знание родного края и его природных богатств, Дух Имандры, который устроил соревнования по запуску лягушек в воду, а также Дух Леса и Дух Тьмы со своими заданиями.

Великан Куйва рассказал участникам, что Луна очень грустила на Земле, она хотела посмотреть на мир, тогда он забросил ее в небо, и теперь ее светом все любуются, а Луна счастлива. На финише всех участников ждали памятные подарки – футболки с логотипом «Легенд Мончегорска» и значки, а также чай и угощение.

Квест подарил мончегорцам возможность активно провести время и массу приятных впечатлений. Особенно участники отметили возможность узнать что-то новое и по-другому взглянуть на родной город.

«Продуманный маршрут и подобранные знаковые места помогают обратить внимание на обыденные для нас вещи и взглянуть на них с другой стороны, освежить восприятие. А детям квест помог проявить интерес к истории родного города и культуре коренных народов. Чем больше проводят подобных мероприятий, тем больше начинаешь любить свой город!» – написал участник Глеб Кулаков.

Всего серия «Легенды Мончегорска» включает три квеста, и последний пройдет уже 9 сентября. Это будет автоквест. Участникам предстоит объехать город и исследовать его окрестности. Для участия нужно собрать команду из трех-пяти человек и зарегистрироваться в группе Вконтакте. Обязательным условием является один автомобиль на одну команду.