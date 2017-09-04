Мурманские футболисты завоевали бронзу на соревнования «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola»

05 Сентября 2017 года, 13:51

ВОЛГОГРАД/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - В Волгограде состоялся финальный матч всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». Команда «Лапландия» из Мурманска заняла III место среди игроков старшей возрастной группы (14-15 лет). Об этом сообщили организаторы турнира.

В матче за золотую медаль боролись команды «Стрела» из Пскова и «Премьер-лига» из Кстово. В итоге победа досталась псковской компанде.

В качестве главного приза от Системы Coca-Cola в России победители получат возможность стать подающими на поле мячи в финальном матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.

В 2017 году соревнования «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» проводились по новому регламенту – региональные и национальный этапы завершились общими финальными матчами по каждой из возрастных категорий.