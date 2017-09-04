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В Мурманске переделают капитальный ремонт лестницы на Северном проезде
 
 
 
 

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Главная » Спорт » Мурманские футболисты завоевали бронзу на соревнования «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola»
 
 
 
 
05 Сентября 2017 года, 13:51

Мурманские футболисты завоевали бронзу на соревнования «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola»


ВОЛГОГРАД/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - В Волгограде состоялся финальный матч всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». Команда «Лапландия» из  Мурманска заняла III место среди игроков старшей возрастной группы (14-15 лет). Об этом сообщили организаторы турнира.

В матче за золотую медаль боролись команды «Стрела» из Пскова и «Премьер-лига» из Кстово. В итоге победа досталась псковской компанде. 

В качестве главного приза от Системы Coca-Cola в России победители получат возможность стать подающими на поле мячи в финальном матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.  

В 2017 году соревнования «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» проводились по новому регламенту – региональные и национальный этапы завершились общими финальными матчами по каждой из возрастных категорий. 

 

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