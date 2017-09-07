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Главная » Спорт » Программа фестиваля «Гольфстрим»
 
 
 
 
07 Сентября 2017 года, 11:36

Программа фестиваля «Гольфстрим»


МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В эту субботу, 9 сентября, в Мурманске на Кольском мосту и под ним развернётся фестиваль «Гольфстрим».

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы:

– с 12.00 до 12.45 от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта);

– с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Кроме того с 9.30 до 17.00 будет осуществляться автобусное движение от съезда на грунтовую дорогу (район авторынка) под Кольский мост и обратно.

 Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.

«Би-порт» публикует программу фестиваля.

 

12.20 – 12.35 – Церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);

09.00 – 10.00 – Заплыв через Кольский залив;

13.00 – 13.40  – Массовый легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив).

 

Спортивные мероприятия фестиваля:

 

10.00 – 13.00 – Соревнования по велоспорту (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);

11.00 – 12.30 – Соревнования на каяках (Кольский залив);

10.00 – 16.00 – Соревнования по петанку (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – Соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – Соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – Соревнования по регби (площадка под мостом через Кольский залив);

12.35 – 12.50 – Парад авто-мототехники  (мост через Кольский залив);

12.40 – 12.55 – Соревнования по роллер спорту (мост через Кольский залив);

13.30 – 15.00 – Соревнования по автомобильному кроссу (площадка под мостом через Кольский залив);

14.00 – 15.00 – Военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – твой выбор». Показ современной техники и вооружения. 

14.30 – Показательные выступления морской пехоты (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – Соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

12.00 – 16.00 – Соревнования по «парковым» шахматам  (площадка под мостом через Кольской залив);

12.35 – 12.45 – Заезд на беговелах (мост через Кольский залив);

12.50 – 13.00 – Заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мост через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – Полоса препятствий «Crazy миля – 2» (площадка под мостом через Кольский залив);

 

Награждение спортсменов и культурная программа (сцена под мостом через Кольский залив):

 

13.30 – 14.30 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (заплыв, каяки, легкоатлетический пробег, роллер спорт);

16.00 – 17.00 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (остальные виды спорта);

16.00 – 18.00 – Музыкально-культурный блок (с перерывом на награждение);

16.30 – Выступление Юлии Михальчик.

 

 

 

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