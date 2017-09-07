В Ледовом дворце Мурманска начинается новый учебный сезон

09 Сентября 2017 года, 18:06

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ - В Ледовом Дворце города Мурманска 11 сентября стартует новый учебно-тренировочный сезон 2017/2018. В этот день на профессиональном льду хоккейного корта Ледового Дворца начнут свои тренировки ученики спортивных школ по хоккею и фигурному катанию, профессиональные и любительские команды по хоккею с шайбой и мячом.

А с 16 сентября 2017 года все любители активных видов спорта могут посещать сеансы массового катания.

Расписание сеансов массового катания на 16 сентября: 20.45-21.45, 21.00-22.00, 17 сентября: 20.30-21.30.