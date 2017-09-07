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Главная » Спорт » В Кольском районе пройдет областная военно-спортивная игра «Зарница»
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 09:40

В Кольском районе пройдет областная военно-спортивная игра «Зарница»


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе 21 сентября состоится областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области.

Игра пройдет в Кольском районе, на 7 км автодороги Р-21 «Кола» (гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км до учебных полей).

К участию в игре допускаются команды учащихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, учащихся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 13 лет, подавшие заявку на участие до 18 сентября. Состав команды – восемь человек, число участников 10 лет должно быть не менее трех человек.

«Командам предстоит пройти девять практических и теоретических этапов соревнований: «Равнение на знамена», «Меткий стрелок», «Страницы истории родного края», «Юный гранатометчик», «Спасти раненых!», «На привале», «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок». Также участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай», – сказали «Би-порту» в «Лапландии».

По итогам проведения игры будут определены команды, занявшие первые три места в общем зачете. Победили будут награждены памятными кубками и дипломами.

Положение и форму заявки можно найти на сайте центра «Лапландия».

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