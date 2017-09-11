Всероссийский день ходьбы стартует в Мурманске

15 Сентября 2017 года, 12:25

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 30 сентября пройдет Всероссийской день ходьбы.

Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий. В Мурманске День ходьбы пройдёт в Долине Уюта. Центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы-2017 станет Черкесск.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы, нужно заранее пройти регистрацию на сайта ОлимпийскаяСтрана.РФ, здесь же можно найти адреса мест проведения и время страта.

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках Программы ОКР «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 млн человек из 150 стран. В России в этом году о желании принять участие в спортивном фестивале заявили уже около 50 регионов.

Подробная информация в группах мероприятия «Вконтакте» и на Facebook.