Российским чемпионам Олимпиады-2018 заплатят 4 млн рублей

19 Сентября 2017 года, 09:30

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - В городе Пхёнчхане (Республика Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года состоятся Олимпийские игры и с 9 по 18 марта 2018 года – Паралимпийские игры. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль.

Также устанавливается денежное вознаграждение тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр. Размер этого вознаграждения будет утверждаться совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином.