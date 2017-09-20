В Долине уюта пройдут региональные велосоревнования в дисциплине кросс-кантри

21 Сентября 2017 года, 12:34

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – На территории «Долины Уюта» 23 сентября в 15:00 состоятся велогонки в рамках Чемпионата и Первенства Мурманской области по велоспорту-маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри.

В эту субботу в рамках Чемпионата запланированы заезды дистанциями – мужчины от 19 до 39 лет, 40-49 лет и 50-59 – 18 км (4 круга), в возрасте от 60 лет и старше – 9 км (два круга). Для женщин в возрасте от 19 до 39 лет и от 40 до 49 лет предусмотрены дистанции 9 км (два круга), а для 50-59, 60 лет и старше – 3,6 км (два круга в категории «фитнес»).

Меньшие дистанции предстоит проехать в рамках Первенства региона. Мальчикам до 12 лет и младше 3,6 км. Юношам 13-14 лет и 15-16 лет 9 км, а 17-18 лет 18 км. Девочкам 12 лет и младше 1.8 км, 13-14 и 15-16 лет 3,6 км, а девушкам 17-18 лет 4,5 км.

Место старта и финиша велогонок – возле пресс-центра УСЦ «Долина уюта».

Детей 2-5 лет приглашают на беговелогонку «Лабиринт Минотавра» от клуба «Северный ветерок». Родители, родственники и все, кто катается на велосипедах, могут заявиться в категории «любитель».

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном виде по адресу: fvsmo51@gmail.com. Участие в соревнованиях спортсменов старше 18 лет – 500 рублей, а младше – бесплатно. Допускаются спортсмены, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем.

Победители и призеры в каждой категории получат грамоты, медали и кубки (за первое место). А дети – еще и сладкие призы.