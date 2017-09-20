В Долине уюта пройдут региональные велосоревнования в дисциплине кросс-кантри

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «РУКИ ВВЕРХ» 24 ноября. Ледовый дворец ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «РУКИ ВВЕРХ» 24 ноября. Ледовый дворец
ЦКП приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре 1C ЦКП приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре 1C
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

«Заполярный рубеж»: Специальный репортаж
 
 
 
 

Курсы валют 21.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,5555
0,2086
1 USD
Доллар США
58,1290
0,0297
1 EUR
Евро
69,7664
0,0879
10 NOK
Норвежских крон
74,4843
0,0476
10 SEK
Шведских крон
73,1173
0,0015
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.4 м/с
давление 777.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

Будущим медикам Мурманской области предлагают платить стипендию в пять тысяч рублей
21 Сентября 2017, 13:31
Будущим медикам Мурманской области предлагают платить стипендию в пять тысяч рублей
Гражданам стали реже отказывать в выплатах по ОСАГО
21 Сентября 2017, 11:36
Гражданам стали реже отказывать в выплатах по ОСАГО
Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
21 Сентября 2017, 09:48
Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
Реализация проекта «Деревня северных гномов» может начаться в 2018 году
20 Сентября 2017, 17:05
Реализация проекта «Деревня северных гномов» может начаться в 2018 году
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске расследуется дело о стрельбе в баре
20 Сентября 2017, 14:12
Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
21 Сентября 2017, 09:48
Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности
20 Сентября 2017, 16:17
Пропавшего в Апатитах пенсионера нашли мёртвым
20 Сентября 2017, 15:07
Спасая сына, северянка перевела мошенникам 50 тысяч рублей
20 Сентября 2017, 19:44
Карелия возродила рыбопромышленный бренд
20 Сентября 2017, 18:41
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » В Долине уюта пройдут региональные велосоревнования в дисциплине кросс-кантри
 
 
 
 
21 Сентября 2017 года, 12:34

В Долине уюта пройдут региональные велосоревнования в дисциплине кросс-кантри

12 2

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – На территории «Долины Уюта» 23 сентября в 15:00 состоятся велогонки в рамках Чемпионата и Первенства Мурманской области по велоспорту-маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри.

В эту субботу в рамках Чемпионата запланированы заезды дистанциями – мужчины от 19 до 39 лет, 40-49 лет и 50-59 – 18 км (4 круга), в возрасте от 60 лет и старше – 9 км (два круга). Для женщин в возрасте от 19 до 39 лет и от 40 до 49 лет предусмотрены дистанции 9 км (два круга), а для 50-59, 60 лет и старше – 3,6 км (два круга в категории «фитнес»).

Меньшие дистанции предстоит проехать в рамках Первенства региона. Мальчикам до 12 лет и младше 3,6 км. Юношам 13-14 лет и 15-16 лет 9 км, а 17-18 лет 18 км. Девочкам 12 лет и младше 1.8 км, 13-14 и 15-16 лет 3,6 км, а девушкам 17-18 лет 4,5 км.

Место старта и финиша велогонок – возле пресс-центра УСЦ «Долина уюта».

Детей 2-5 лет приглашают на беговелогонку «Лабиринт Минотавра» от клуба «Северный ветерок». Родители, родственники и все, кто катается на велосипедах, могут заявиться в категории «любитель».

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном виде по адресу: fvsmo51@gmail.com. Участие в соревнованиях спортсменов старше 18 лет – 500 рублей, а младше – бесплатно. Допускаются спортсмены, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем.

Победители и призеры в каждой категории получат грамоты, медали и кубки (за первое место). А дети – еще и сладкие призы.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«МегаФон» обеспечил связью оргкомитет «Вертикального километра»
2.
Всероссийский день ходьбы стартует в Мурманске
3.
В Мурманской области состоится «Кросс нации – 2017»
4.
Правительство Мурманской области выписало награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта
5.
Проект нового спорткомплекса в Апатитах планируется подготовить в марте 2018 года
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта