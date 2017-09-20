Стало известно, как будут выглядеть медали Олимпиады-2018

21 Сентября 2017 года, 18:47

ЮЖНАЯ КОРЕЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года представил публике медали. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 8 по 25 февраля.

Корейский алфавит — Хангыль, являющийся основой корейской культуры, стал одной из главных деталей дизайна. Надписи на хангыле символизируют усилия спортсменов со всего мира, которые вместе привносят молодость, солидарность и национальное наследие на арену Олимпиады.

Диагональные линии на лицевой стороне медалей символизируют историю Олимпийских игр и решительность участников.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 8 по 25 февраля.