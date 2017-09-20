Жители Мурманской области практически не ведут здоровый образ жизни

21 Сентября 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга лежат показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Результаты свидетельствуют о том, что и в приверженности населения ценностям здорового образа жизни различия между регионами весьма существенны. К примеру, доля населения, занимающегося физической культурой и споротом, в различных регионах изменяется в диапазоне от 12,7% до 46,7%.

Лидеры рейтинга – Чеченская республика, Дагестан и Кабардино-Балкария, их рейтинговые баллы – 90,9, 89 и 80 соответственно. Мурманская область оказалась практически в конце: 75 место из 85, рейтинговый балл – 52,9. В самом конце списка оказались Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область.

Как свидетельствуют многочисленные опросы населения, для большинства понятие здорового образа жизни в первую очередь ассоциируется с активными занятиями спортом, а во вторую – с отказом от вредных привычек.