«Хибинская гонка-2017» пройдет в Кировске на этой неделе

20 Ноября 2017 года, 13:21

КИРОВСК/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В Кировске на лыжном стадионе «Тирвас» с 23 по 26 ноября состоятся крупные международные соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка», передает портал «Спортивный Мурманск».

Ведущим станет диктор канала «Евроспорт» Андрей Арих, комментатор прошедших в Сочи олимпийских игр. Из почётных гостей будут Владимир Логинов (почетный вице-президент Федерации лыжных гонок), Сергей Крянин (бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олимпиад, 17-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, действующий вице-президент Федерации лыжных гонок), Евгения Медведева-Арбузова (чемпионка и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Турине, мастер спорта международного класса).

Ожидается увидеть на старте более 150 спортсменов из разных регионов страны, а также Беларуси. 24 ноября мужчины и женщины будут соревноваться в классическом стиле, на следующий день пройдёт спринт. 26 ноября состоятся гонки в свободном стиле.

Начало стартов в 11:00, по окончанию – награждение победителей.