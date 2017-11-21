Президент Федерации конькобежного спорта Мурманской области награжден знаком отличия Губернатора

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун подписала постановление о награждении знаком отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области».
За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта знаком отличия удостоен Михаил Шелков, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Мурманского государственного технического университета, президент Федерации конькобежного спорта региона.