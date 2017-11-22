На ремонт освещения лыжной трассы в Коле потратят 11 млн рублей

23 Ноября 2017 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Более 11 млн рублей запланировано выделить на ремонт освещения лыжной трассы в Коле. Об этом стало известно по итогам заседания комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту. Депутаты обсудили проект закона о региональном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В целом, объем финансирования госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств областного бюджета с привлечением федеральных средств увеличится. Как пояснила председатель комитета Лариса Круглова, по всем государственным программам, рассмотренным комитетом, отмечается положительная тенденция. Появляются новые спортивные объекты, проводится ремонт образовательных организаций. Будут выделены средства, в частности, на спортивные мероприятия, строительство и модернизацию спортивных объектов, планируется закупка новых автобусов для перевозки школьников.

Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении.