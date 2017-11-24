10 марта в Раякоски пройдет ХХI лыжный пробег «Лыжня Дружбы»

24 Ноября 2017 года, 15:57

РАЯКОСКИ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Раякоски 10 марта состоится ХХI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня Дружбы». Положение о проведении соревнований опубликовано на сайте Комитета по физической культуре и спорту.

К участию в «Лыжне дружбы» допускаются только граждане России (с постоянной пропиской на территории России) и стран Баренц региона (Швеция, Финляндия, Норвегия) без ограничения возраста.

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Протяженность маршрута – 12 км (7 км по территории России, 4 км по территории Норвегии, 1 км по территории Финляндии), стиль свободный. Итоги соревнований подводятся среди спортсменов-пограничников и среди любителей лыжного спорта (мужчины-женщины). Соревнования спортсменов-пограничников – лично-командные.

Победители, призёры среди спортсменов-пограничников определяются по занятым местам. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест зачётных участников. Победители и призёры среди мужчин и женщин определяются по занятым местам. Для всех остальных участников – соревнования личные (без учёта времени прохождения дистанции).