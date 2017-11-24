«Северные хаски» проиграли «Лисам» 4:8 в товарищеском матче

26 Ноября 2017 года, 16:37

МУРМАНСК/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ - В Ледовом Дворце состоялся хоккейный товарищеский матч «Вызов Арктики»: мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные Хаски» против студенческой команды из Санкт-Петербурга «Лисы». Спортсменов, болельщиков и любителей хоккея, северян и гостей столицы Кольского Заполярья приветствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Наш регион славится добрыми спортивными традициями именно в зимних видах спорта: биатлон и лыжные гонки, конькобежный и горнолыжный спорт, фигурное катание и скандинавская ходьба. Конечно, этот перечень будет неполным без хоккея – игры, снискавшей миллионы поклонников и фанатов по всему миру. В Мурманской области хоккей любят, причем не только смотреть», – сказала Марина Ковтун.

Игра завершилась поражением мурманской команды со счётом 4:8.