Клуб любителей северной ходьбы «Парсек» отпраздновал первую годовщину и приглашает на «СредиЗимье»

27 Ноября 2017 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - 22 ноября исполнился один год со дня образования физкультурно-спортивного клуба «Парсек». Клуб объединяет любителей северной (скандинавской) ходьбы из Мурманска, Колы и Североморска. Праздник отметили в субботу 25 ноября коллективной тренировкой, на которой все участники преодолели в сумме более 365 километров.

А меньше чем через месяц, 23 декабря, в Долине Уюта в Мурманске пройдёт «СредиЗимье» - итоговый старт сезона 2017 по северной (скандинавской) ходьбе. Освещённая трасса, дистанции 5 и 10 километров, начало в 19 часов. Лимит участников 50 человек, медали всем финишировавшим. Положение о мероприятии на сайте, там же форма онлайн-регистрации. На старт уже зарегистрировались участники из Кандалакши, Кольского района, Мончегорска, Мурманска, Полярных Зорей и Североморска. Присоединяйтесь!