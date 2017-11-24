Заполярные полицейские победили в ежегодном турнире по самбо

27 Ноября 2017 года, 13:33

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошел шестой ежегодный турнир по самбо на кубок начальника УМВД России по Мурманской области Игоря Баталова. Генерал-майор отметил, что турнир носит не только развлекательный характер, так как для сотрудников полиции важно уметь применять приемы борьбы и при несении службы. В первенстве участвовали 40 сотрудников региона, а также команда МВД России по Республике Карелия.

Среди личных достижений сотрудников региональной полиции первые места в своих весовых категориях заняли Алексей Болоткин, Иван Дружинин, Павел Дрогалин и Евгений Каретников. В специальной номинации «За волю к победе» победил сотрудник МВД России по Республике Карелия Андрей Тарасов. В специальной номинации «Лучшая техника» - сотрудник УМВД Мурманской области Павлу Болоткину, в номинации «Самая быстрая схватка» - полицейский Павел Дрогунов. Специальный приз в номинации «За преданность спорту, за верность службе и вклад в сохранение и развитие спортивных традиций» получил ветеран МВД России Юрий Жуков.

Победителем соревнований стала сборная УМВД России по Мурманской области.