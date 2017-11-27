Закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Росляково

27 Ноября 2017 года, 19:10

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Росляково заершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

На объекте предполагается проведение физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта. На тренажёрах заниматься смогут также маломобильные группы населения.

«Пропускная способность комплекса в летний период составляет 101 человек в смену», - говорится в сообщении.

По итогам проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.