Представлен официальный плакат чемпионата мира по футболу 2018

29 Ноября 2017 года, 19:55

РОССИЯ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Представлен плакат Чемпионата Мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Об этом сообщается в твиттере ФИФА.

На плакате изображен легендарный вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин. Футболист в прыжке ловит мяч, символизирующий нашу планету. Яшин – единственный вратарь в истории футбола, который стал лучшим футболистом мира.

«Плакат должен отображать символ и лицо отечественного футбола. И мы нисколько не сомневались, когда делали выбор», — сообщил вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Также представлен фирменный поезд московского метро, посвященный чемпионату.