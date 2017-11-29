В Мурманской области пройдёт акция «No RUSSIA no GAMES»

30 Ноября 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Долине Уюта 3 декабря в 13:00 состоится акция «No Russia no Games» (Нет России – нет Олимпиады) в поддержку российских спортсменов, пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх по результатам доклада Ричарда Макларена.

Идея акции принадлежит лыжнику из Санкт-Петербурга Роману Старкову. Он выступил с открытым обращением и вместе с другими болельщиками привлёк внимание мировой спортивной прессы на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Куусамою, надев футболку с портретами дисквалифицированных спортсменов и надписью «No Russia no games».

«Главная задача собраться вместе и показать всему миру, что мы едины и готовы поддерживать наших спортсменов», – сообщается в инстаграме Msport51.

Все желающие приглашаются 3 декабря в 13:00 в Долину Уюта с фотографиями любимых спортсменов, отстранённых от участия в Олимпиадах, и флагами России. На плакатах предлагается написать хэштег #noRUSSIAnoGAMES, сделать фото и видео и опубликовать их в социальных сетях.