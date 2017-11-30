В Мурманске состоится Фестиваль неограниченных возможностей

30 Ноября 2017 года, 18:47

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском Легкоатлетическом манеже накануне Международного дня инвалидов пройдет Фестиваль неограниченных возможностей здоровья, включающий в себя лично-командные соревнования, спортивно-развлекательную программу и творческий конкурс.

Мероприятие, которое состоится 1 декабря, наглядно подтверждает, что спорт помогает людям с ограниченными возможностями здоровья раскрывать свои способности, преодолевать жизненные невзгоды, укреплять дух, уверенность в собственных силах и иди к новым вершинам. Ежегодно он объединяет множество талантливых и целеустремленных людей, которые стремятся жить активной, насыщенной жизнью.

А уже 3 декабря в пройдет торжественное закрытие Кубка по художественной гимнастике на призы Губернатора Мурманской области - Марины Ковтун.