«Команда звёзд» сыграет в хоккей против сборной Северного флота

01 Декабря 2017 года, 12:02

СЕВЕРОМОРСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Североморске 2 декабря состоится товарищеский матч по хоккею между сборной звёзд мирового хоккея и сборной Северного флота. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота. Игра пройдёт на ледовом катке, сооружённом на стадионе центра морской и физической подготовки.

В так называемую «сборную звёзд» войдут многократные чемпионы мира и олимпийских игр Алексей Касатонов и Валерий Каменский, Сергей Фёдоров и Александр Кожевников, Алексей Морозов и Андрей Коваленко. Кроме того, в товарищеском матче примут участие известный музыкант Игорь Бутман, общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин. Сборную Северного флота возглавит командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Посмотреть игру сможет любой желающий, начало в 13 часов.