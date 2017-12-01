В Полярных Зорях пройдут соревнования по слалом-гиганту

01 Декабря 2017 года, 16:25

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В городе Полярные Зори 3 декабря на базе горнолыжного комплекса «Салма» пройдут региональные соревнования по слалом-гиганту среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В состав судейской коллегии войдут представители горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области.

В соревнованиях, организованных Национальной горнолыжной лигой, примут участие около 100 ведущих спортсменов-горнолыжников Российской Федерации, большинство из которых являются мастерами спорта, представляющими различные спортивные клубы.

10 декабря аналогичные старты пройдут для юных спортсменов 2004-2005 годов рождения.