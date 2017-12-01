В Мурмашах пройдут областные соревнования по всестилевому каратэ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Спорткомплексе «Мурмаши» 17 декабря пройдет Кубок и Открытое Первенство Мурманской области по всестилевому каратэ.
В соревнованиях планируется разыграть 57 комплектов медалей в следующих дисциплинах: ката, поединки в весовой и абсолютной категориях.
Участниками планируют стать около 150 спортсменов. Команды прибудут из городов и поселков Мурманской области.
По результатам мероприятия будет сформирована сборная команда для участия во Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ на спортивный сезон 2018 года.