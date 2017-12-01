Второй этапа Кубка России по лыжным гонкам переносится в Кировск

КИРОВСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Из-за отсутствия снега и неблагоприятного прогноза в городе Чусовой (Пермский край) II этап Кубка России по лыжным гонкам переносится в Кировск, сообщает Федерация лыжных гонок России.
Сроки и программа соревнований остаются без изменений: 12 декабря – пролог свободным стилем, 13 – индивидуальная гонка свободным стилем, 14 – спринт классическим стилем, 16 –индивидуальная гонка классическим стилем, а 17 декабря – персьют свободным стилем.
Уже поданы заявки от команд Татарстана, Московской области, Сахалина, Нижегородской области, Удмуртии.