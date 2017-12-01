В Сочи состоятся Рождественские детские спортивные игры

02 Декабря 2017 года, 13:35

РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России запланировано проведение Рождественских детских спортивных игр. Всероссийский фестиваль пройдет в период с 24 декабря по 11 января в Олимпийском парке и на объектах долины спорта «Планета Чемпионов» города Сочи Краснодарского края.

Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Министерство спорта России, Русская Православная Церковь и учебно-тренировочный центр «Планета Чемпионов».

Рождественские детские спортивные игры — это семейный праздник, в котором примут участие более 10 000 детей и их родителей. Программой мероприятия предусмотрено проведение не только творческих конкурсов, но и спортивных. Это соревнования по гандболу, баскетболу, футболу, волейболу, хоккею, бадминтону и шахматам.

Также в рамках фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов с участием прославленных членов национальной сборной команды страны.