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Главная » Спорт » В Сочи состоятся Рождественские детские спортивные игры
 
 
 
 
02 Декабря 2017 года, 13:35

В Сочи состоятся Рождественские детские спортивные игры


РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России запланировано проведение Рождественских детских спортивных игр. Всероссийский фестиваль пройдет в период с 24 декабря по 11 января в Олимпийском парке и на объектах долины спорта «Планета Чемпионов» города Сочи Краснодарского края.

Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Министерство спорта России, Русская Православная Церковь и учебно-тренировочный центр «Планета Чемпионов». 

Рождественские детские спортивные игры — это семейный праздник, в котором примут участие более 10 000 детей и их родителей. Программой мероприятия предусмотрено проведение не только творческих конкурсов, но и спортивных. Это соревнования по гандболу, баскетболу, футболу, волейболу, хоккею, бадминтону и шахматам.

Также в рамках фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов с участием прославленных членов национальной сборной команды страны.

 

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