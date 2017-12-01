Стали известны соперники России на Чемпионате мира по футболу 2018

02 Декабря 2017 года, 16:36

РОССИЯ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ - В Москве в минувшую пятницу состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата мира 2018 года по футболу. По её результатам соперниками сборной России стали команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он пока плохо знаком с возможностями соперников.

«Нельзя сказать, доволен я или нет, группа такая, какая есть. Не знаю ни одну из этих команд, никогда не видел их», - приводит слова Черчесова ТАСС.

14 июня в Москве состоится матч России против Саудовской Аравии, с Египтом наша сборная сыграет 19 июня в Санкт-Петербурге, в 25 июня в Самаре состоится игра с Уругваем. В 1/8 финала выйдут сборные, занявшие в группе первое и второе места.

Действующий чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций сборная Германии попала в группу со шведами, мексиканцами и южнокорейцами.