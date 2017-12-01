Пилот авиакомпании «Россия» принял участие в финальной жеребьевке FIFA 2018

02 Декабря 2017 года, 19:30

РОССИЯ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ - Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, стал Суперболельщиком и принял участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В церемонии приняли участие представители делегаций 32 команд-участниц турнира, легендарные футболисты, известные артисты. Вместе с ними за церемонией следили 11 почетных зрителей – жителей городов-организаторов.

Суперболельщики – люди разного возраста, пола, профессий и увлечений, но они объединены одной большой мечтой – принять Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, продемонстрировать свою любовь к этой замечательной игре.

Авиакомпания «Россия» является многолетним партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит». Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба.

Главная футбольная церемония года прошла 1 декабря, в Кремле при участии президента России Владимира Путина, а также звезд мирового футбола. В результате жеребьевки стали известны соперники сборной России на домашнем чемпионате мира и распределение команд по группам и городам.