Северофлотцы проиграли в матче против «команды звёзд»

03 Декабря 2017 года, 09:47

СЕВЕРОМОРСК/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – Команда штаба и управления Северного флота «К-21» проиграла в товарищеском матче против сборной звёзд мирового хоккея. Игра состоялась в субботу в Североморске. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Товарищеская встреча завершилась со счётом 9:12 в пользу гостей.

«Основной результат сегодняшней игры - это победа не какой-то конкретной команды, а всего хоккейного движения на Северном флоте. Для многих мужчин и юношей, увлекающихся хоккеем, сегодня сбылась давняя мечта – пообщаться вживую со своими кумирами, задать им личные вопросы, сфотографироваться с ними, взять автографы на память», - отметил командующий Северным флотом Николай Евменов.

В ходе праздника хоккея, организованного на стадионе центра морской и физической подготовки, со звёздами хоккея смогли встретиться и пообщаться игроки 19 хоккейных команд объединений и соединений флота, а также детских хоккейных команд, которых в настоящее время на Северном флоте уже 4.