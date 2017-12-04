Сотрудники ревдинской колонии теперь занимаются физической подготовкой в «Культурно-спортивном центре»

04 Декабря 2017 года, 19:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Руководство исправительной колонии строгого режима №23 договорилось с администрацией Ревды и директором МБУ «Культурно-спортивный центр» о предоставлении сотрудникам колонии времени в зале Центра для занятий по спортивной подготовке.

Соглашение является хорошим подспорьем в организации и проведении досуговых спортивных мероприятий для сотрудников и членов их семей. На днях состоялось первое посещение спортзала в рамках проведения занятий. По отзывам сотрудников, первое занятие оставило у них самое благоприятное впечатление. Отличные условия в оснащённых по-современному спортивном и тренажёрном залах вызывают стремление заниматься спортом дополнительно, в свободное от службы время.