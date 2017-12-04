В Мурманской области пройдут решающие матчи по мини-футболу

04 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Никеле и Мончегорске 5 и 8 декабря пройдут решающие для команд Кольского полуострова матчи в рамках программы «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье», сообщает Ассоциация мини-футбола России.

В решающем этапе проекта примут участие сильнейшие школьные команды мальчиков и девочек четырёх возрастных групп из Мончегорска, Никеля и Заполярного.

Победители регионального этапа получат право представлять свой регион на Всероссийском финале Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в Подмосковье. Решающие игры пройдут в два этапа.

В первый день соревнований поединки примет СК «Металлург» в Никеле. Будет выбрано две сильнейших группы мальчиков и девочек.

Второй этап состоится уже в Мончегорске, ареной проведения станет СК «Гольфстрим». Сильнейших победителей составят ещё две группы мальчиков и девочек.

Совместная программа АМФР и «Норильского никеля» «Регион Заполярье», созданная благодаря поддержке металлургической компании, призвана придать импульс развитию мини-футбола в Мурманской области.

Благодаря данной программе команды северных территорий нашей страны получили возможность прямого выхода во Всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в школу». Общее число участников проекта ежегодно приближается к отметке в 1,5 млн человек.