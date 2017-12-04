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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Спорт » В Легкоатлетическом манеже пройдет турнир «Северное сияние»
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 10:19

В Легкоатлетическом манеже пройдет турнир «Северное сияние»


МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ –  В Легкоатлетическом манеже уже в 44-ый раз пройдет турнир по спортивной борьбе «Северное сияние». Это старейший турнир по борьбе с участием иностранных спортсменов.

Постоянными участниками соревнований являются спортсмены из Финляндии, Швеции и Норвегии. До 2002 года победителям турнира присваивалось звание Мастера спорта СССР и России.

На 44 турнире будут присутствовать Алексей Владимирович Мишин – Заслуженный мастер спорта России и Алексей Александрович Широких – Мастер спорта международного класса.
Турнир «Северное сияние» пройдет 9-10 декабря. Торжественное открытие состоится 9 декабря в 16:00.

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