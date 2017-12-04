В Легкоатлетическом манеже пройдет турнир «Северное сияние»

05 Декабря 2017 года, 10:19

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Легкоатлетическом манеже уже в 44-ый раз пройдет турнир по спортивной борьбе «Северное сияние». Это старейший турнир по борьбе с участием иностранных спортсменов.

Постоянными участниками соревнований являются спортсмены из Финляндии, Швеции и Норвегии. До 2002 года победителям турнира присваивалось звание Мастера спорта СССР и России.

На 44 турнире будут присутствовать Алексей Владимирович Мишин – Заслуженный мастер спорта России и Алексей Александрович Широких – Мастер спорта международного класса.

Турнир «Северное сияние» пройдет 9-10 декабря. Торжественное открытие состоится 9 декабря в 16:00.