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Главная » Спорт » Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 12:50

Сборную России отстранили от Олимпиады-2018


РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Международный олимпийский комитет (МОК) по результатам расследования двух комиссий организации под руководством швейцарцев Дениса Освальда и Самуэля Шмида отстранил от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Корея) российскую делегацию и всех участников Игр в Сочи (врачей и официальных лиц), пишут «Известия».

На Игры смогут поехать лишь чистые спортсмены, но под нейтральным флагом. Список этих атлетов определит еще одна специальная комиссия МОКа. Российская сторона, в свою очередь, может обжаловать это решение в Спортивном арбитраже (CAS) в Лозанне.

Свое беспрецедентное решение МОК принял во многом на основании показаний Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Шмид, однако, отметил, что такие санкции наложены на основании некоей переписки, а также показаний беспристрастных свидетелей, чьих фамилий он не назвал.

По словам руководителя Независимой антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, МОК так и не представил убедительных доказательств существования государственной допинг-системы в России.

Вердиктом об отстранении российской делегации МОК не ограничился. Временно приостановлено членство Олимпийского комитета России (ОКР), пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх «в любом качестве» вице-премьер России Виталий Мутко, бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных. Кроме того, Олимпийский комитет России дисквалифицировал.

«Все получили право быть услышанными: как обвиняемые, так и свидетели», — заявил Шмид. Между тем, отмечает газета, ни одному из членов российской делегации толком высказаться во вторник, 5 декабря, не дали. Шмид отметил, что это во многом еще не конец истории.

Вторая комиссия МОКа перепроверяла допинг-пробы российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи. На данный момент пожизненно отстранено 25 атлетов из России. Их результаты в Сочи также аннулированы.

Как подчеркнул Шмид, МОК никогда не сталкивался с манипулированием допинг-пробами «такого масштаба». Это привело к тому, что был нанесен «беспрецедентный ущерб олимпийскому движению», отметил он, добавив, что также на Россию лягут расходы ($15 млн), понесенные МОКом в ходе проведения процедур.

С учетом погашения финансовых расходов, понесенных во время расследования, российские спортсмены смогут пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом. Об этом рассказал глава ОКР Александр Жуков. Теперь российской стороне нужно решить, стоит ли ехать на Игры в Корею.

У некоторых российских спортсменов в крови был обнаружен мельдоний, что спровоцировало допинговый скандал. МОК поддержал решение ИААФ не допускать до участия в Олимпиаде-2016 легкоатлетическую команду России. Однако легкоатлеты могли принять участие в летних Играх под флагом России после индивидуального одобрения каждого спортсмена. Участвовать в летних Играх под российским флагом смогла только прыгунья в длину Дарья Клишина. Российские паралимпийцы также были отстранены от участия.

Национальные антидопинговые организации (NADO) призвали отстранить Россию вообще от всех международных соревнований и лишить страну международных турниров. Решение о допуске россиян на Игры в 2018 обсуждалось в Лозанне на заседании международного Олимпийского комитета. Тем временем, Мурманск присоединился к акции «No Russia no Games» в поддержку отстраненных российских спортсменов.

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