В Коле пройдет открытый Кубок по смешанному единоборству

07 Декабря 2017 года, 10:15

КОЛА/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Физкультурно-оздоровительном комплексе Колы 9 декабря в 12:00 пройдет открытый Кубок Мурманской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017.

В соревнованиях примут участие лучшие бойцы в смешанных боевых единоборствах из большинства спортивных клубов и школ Мурманской области. Выступления пройдут в четырех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и взрослые с 18 лет. Поединки совершеннолетних спортсменов сделают соревнования не только спортивными, но и особо зрелищными.