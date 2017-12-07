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Главная » Спорт » Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» открыл новый сезон
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 13:38

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» открыл новый сезон

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КИРОВСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – На склонах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» прошла торжественная церемония открытия нового сезона.

«Большой Вудъявр» – крупнейший и самый высокогорный курорт на Северо-Западе России. За последние четыре года количество трасс увеличилось с 7 до 24, в том числе 15 из них с искусственным освещением, протяженность трасс увеличилась с 10 до 29 км. В зданиях сервисных центров на двух склонах курорта работают прокат, ски-сервис, комфортные раздевалки, кафе.

На церемонии открытия горнолыжного сезона 2017-2018 гг. заместитель директора по персоналу и социальной политике Кировского филиала АО «Апатит» Александр Гусарин пожелал всем лыжникам «удачи, хорошей погоды, побольше солнечных дней, а самому курорту – развития и процветания».

Первыми опробовали склон в новом сезоне воспитанники кировской спортивной школы олимпийского резерва. Начинающая лыжница Эвелина Комягина отметила, что «склон очень хороший, мне нравится кататься на горных лыжах».

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Напомним, что «Большой Вудъявр» – курорт с самым продолжительным сезоном катания в России, в 2016 году он вошел в десятку лучших горнолыжных курортов России. В 2017 году сезон завершился 28 мая. Трассы горнолыжного курорта сертифицированы FIS и используются для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

И в первые дни сезона отзывы туристов – самые положительные.

«Со вчерашнего дня я катаюсь. Я специально приехал из Москвы, для того, чтобы покататься здесь, в Хибинах. Помимо сноубординга и горных лыж очень интересно прокатиться на снегоходах и собачьих упряжках!», – рассказал Сергей Дьяков, турист из Москвы.

Немаловажную роль в росте популярности курорта играет и его транспортная доступность. Благодаря финансовой поддержке компании «ФосАгро» был модернизирован аэропорт «Хибины», и теперь он предлагает регулярные рейсы в три крупных города страны – Москву, Санкт-Петербург и Череповец.

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