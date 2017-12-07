На Северном флоте подвели итоги спортивно-массовой работы

07 Декабря 2017 года, 16:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвёл итоги физической подготовки и спортивно-массовой работы, проведённой на флоте в 2017 году.

Уровень физической подготовки военнослужащих всех возрастных категорий вырос. Меньше стало лиц, находящихся под диспансерно-динамическим наблюдением, увеличилось количество отлично сдавших нормативы физической подготовки.

Впервые за долгие годы на Северном флоте был проведён Чемпионат по волейболу, в котором победу одержала команда армии ВВС и ПВО «Гроза». Состоялась 83-я Спартакиада флота по 16 видам спорта, в число которых вошли традиционные для моряков виды, такие как гребно-парусное двоеборье и гребля на шлюпках, а также плавание и ныряние в длину.

«Из всех участвовавших в спартакиаде соединений на пьедестал почёта взошли представители дивизии ракетных кораблей, отдельной мотострелковой бригады и штаба материально-технического обеспечения Северного флота», – добавили в пресс-службе СФ.

В 2018 году среди основных задач физической подготовки значатся повышение уровня индивидуальной физической подготовленности офицерского состава и военнослужащих по контракту, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди военнослужащих Северного флота и членов их семей.

Сегодня в каждом гарнизоне Северного флота создаются технические условия для регулярных занятий физкультурой и спортом. В зимнее время оборудуются катки и лыжные трассы, а также работают физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортивные залы.