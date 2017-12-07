Сотрудники Росгвардии Мурманской области стали призерами первенств по рукопашному бою

07 Декабря 2017 года, 19:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Чемпионате Северо-Западного округа войск национальной гвардии России, проходившем в Петербурге, приняли участие 14 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа. Всего за главный приз этих соревнований боролись 89 спортсменов.

Параллельно с окружными соревнованиями в Мурманской области состоялось первенство по рукопашному бою на призы регионального отделения «Динамо» среди сотрудников силовых структур. На всех соревнованиях областную Росгвардию представляли бойцы ОМОНа и СОБРа.

По итогам Чемпионата СЗО в личном первенстве третье место в весовой категории до 75 кг завоевал боец мурманского ОМОНа. Мурманчанин также был удостоен приза за волю к победе. На областных соревнованиях на призы регионального отделения «Динамо» спецназовцы также завоевали призовые места в личных первенствах.