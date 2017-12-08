Депутаты считают, что политика не должна вмешиваться в олимпийское движение

08 Декабря 2017 года, 15:49

РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Государственная дума намерена принять заявление, в котором депутаты выразят свое несогласие с позицией Международного олимпийского комитета, пишет газета «Известия».

Отстранение спортсменов от соревнований наносит непоправимый ущерб спорту, а лишение российской сборной флага и гимна нарушает принципы Олимпийской хартии, говорится в проекте документа.

Депутаты отмечают недопустимость любой формы дискриминации и считают принятые исполкомом МОКа решения «не отражающими реального положения дел в российском спорте и нарушающими права российских спортсменов».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены должны выступить на Олимпийских играх.

«Тот, кто не понимает, что такое спорт и шанс спортсмена, ради чего он тренируется по три раза в день на пульсе 220, он не поймет, о чем разговор. Решение президента вчера было очень взвешенным и правильным — запрещать точно неправильно, кто хочет, тот пусть едет. Проблема другая — надо выяснить, кто допустил всю эту историю, и понять, кто за это ответит», —сказал он.

Такую позицию поддержали трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. Вице-премьеру Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову дано поручение разработать план поддержки спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко