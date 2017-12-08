В Мурманске пройдет турнир «Северное сияние»

08 Декабря 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В Легкоатлетическом манеже 9 декабря в 11:00 начнется турнир «Северное сияние».

Мероприятие имеет большую спортивную историю и проводится в Мурманске уже 44-й раз. Греко-римская борьба – первый вид спорта, с которым начал сотрудничать регион (традиция заложена более 65 лет назад). В региональных соревнованиях постоянными участниками становятся не только представители Мурманской области и субъектов России, но и спортсмены из Норвегии и Финляндии.

Участвовать планируют 12 команд: две из Финляндии и Норвегии, четыре команды из других субъектов России, а большая часть спортсменов – территория Мурманской области (Мурманск, Апатиты, Кольский район и другие). Всего ожидается до 200 человек.

«При организации мероприятия организация Мурманской области относится к мероприятию очень бережно, хранит традиции и преумножает их. Почетными гостями каждый год являются спортсмены. Почетными гостями был олимпийский чемпион Александр Карелин, шведский спортсмен Томас Йохансен», – сообщила Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Председатель Федерации спортивной борьбы Мурманской области Роман Кошелев выразил надежду, что данный турнир пройдет на том же уровне, что и предыдущие.

«Как и на всех соревнованиях, наше судейство будет когнитивным. Со своей стороны заверяю, что, согласно всем требованиям, будут выявлены сильнейшие в каждой весовой категории. Судьи квалифицированные», – заявил, в свою очередь, главный судья Борис Хотешов.

Торжественное открытие соревнований состоится 9 декабря в 16:00. 10 декабря – второй день соревнований, начало в 11:00. Награждение победителей и призеров турнира – в 13:30.