В Печенгском районе пройдет новогодний арктический фестиваль

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В Заполярном 9 декабря в 12:00 откроется новогодний арктический фестиваль «Добрый лед: от Заполярья до Амура – игры приграничья».
Фестиваль состоится 9-10 декабря. В программе: детский турнир по хоккею с участием команд Печенгского района, поселков Спутник и Тулома и команды из Норвегии; товарищеская встреча команды Баренц Хоккейной Лиги и команды Печенгского района, а также ярмарка народных промыслов, показательные выступления пограничников, работа полевой кухни.
10 декабря в 12:00 мероприятия фестиваля начнутся в Никеле (открытый каток спорткомплекса «Металлург).
Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.