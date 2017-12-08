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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Спорт » В Кировске пройдет II этап Кубка России по лыжным гонкам
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 09:53

В Кировске пройдет II этап Кубка России по лыжным гонкам

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КИРОВСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ - При финансовой поддержке Группы «ФосАгро» в Кировске с 11 по 17 декабря пройдет II этап Кубка России по лыжным гонкам. Местом проведения всероссийских соревнований станет лыжный стадион «Тирвас». В ноябре 2017 года вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов вручил руководству Кировска международный сертификат FIS, который позволяет проводить на трассах «Тирваса» не только всероссийские, но и международные соревнования.

- «От лица федерации хочу поблагодарить руководство города Кировска и компании «ФосАгро» за оперативное решение всех организационных вопросов, связанных с переносом этапа Кубка России из города Чусовой Пермского края, - подчеркнул Владимир Логинов, - Кировск – всегда был центром спортивной жизни страны, начиная с 50-х годов прошлого столетия все сборные команды страны по зимним видам спорта, а именно по горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам, тренировались в Хибинах. После 90-х спортсмены начали ездить за границу, но сейчас в Кировске зимние виды спорта возрождаются. Благодаря компании «ФосАгро» создаются хорошие условия для тренировок и организации соревнований. Сейчас многие выбирают Хибины для того, чтобы начать сезон. Здесь рано ложится снег, и повторюсь, хорошие условия для спортсменов».

В стартах планируют принять участие более 300 спортсменов. Общий призовой фонд составит 414 тысяч рублей.

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