В Мурманске подвели итоги чемпионата по бильярду

11 Декабря 2017 года, 12:45

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ - В минувшие выходные в бильярдном клубе «Бристоль» состоялся открытый чемпионат города Мурманска по бильярдному спорту «Золотой диск». В турнире организованном комитетом по физической культуре и спорту администрации Мурманска и городской федерацией бильярдного спорта приняли участие 43 спортсмена из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кировска, Казани и Махачкалы.

В итоге соревнований весь пьедестал почёта был занят мурманчанами. Чемпионом города стал Александр Гончаренко, второе место - Сергей Малеванный, третье и четвертое место разделили Алексей Иванов Андрей Чалых.

«В Мурманске сильны традиции бильярдного спорта. Здесь очень давно играют на бильярде. Этот вид спорта объединяет поколения, у нас уже есть свои династии, когда искусство игры передается от поколения к поколению, от деда к сыну и внуку», отметил, открывая чемпионат, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.