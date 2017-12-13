Российские спортсмены едут на Олимпийские игры-2018

13 Декабря 2017 года, 17:20

РОССИЯ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – Олимпийское собрание единогласно одобрило участие российских спортсменов в Олимпийских Играх-2018, сообщают «Известия».

Во вторник состоялось Олимпийское собрание. Главным пунктом повестки дня стало рассмотрение вопроса о поездке российских спортсменов на зимние Игры под нейтральным флагом. Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что из-за допингового скандала атлеты из России могут выступить только под олимпийским флагом и без государственного гимна на церемонии награждения.

Владимир Путин заявил, что государство не будет препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде. Аналогичную позицию заняло большинство действующих и бывших атлетов, а также депутаты Государственной думы.

Президент ОКР Александр Жуков, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин и легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обосновали необходимость поддержать спортсменов, решивших ехать на Игры, а также понять тех, кто откажется это делать.

«Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду, — заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг. — Мы продолжаем подготовку к Играм в Корее по намеченному плану. Это решение спортсменов, которое поддержано федерацией. Для любого российского атлета Олимпиада — смысл жизни. И хоккеисты, и тренерский штаб сделали всё, чтобы быть на пике формы к 2018 году, а федерация даст им возможность проявить себя. И, что самое важное, на нас рассчитывают наши болельщики и соперники».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев