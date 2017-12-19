«Еврохим» победил в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2017»

19 Декабря 2017 года, 11:55

Компания «ЕвроХим» победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2017». Разработанная корпорацией комплексная программа развития малых городов «Качественная среда для жизни» завоевала первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании». Еще одну награду — третье место в номинации Ассоциации менеджеров «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России» «ЕвроХим» получил за свой благотворительный проект поддержки молодежного волонтерского движения.

Компания Андрея Мельниченко традиционно уделяет много внимания социальным вопросам. Программа «Качественная среда для жизни» разработана специально для городов, где присутствуют предприятия компании. Ее главная цель — повысить качество жизни людей в небольших российских городах, обеспечить их инфраструктурой нового поколения и создать благоприятную среду обитания. В 2016-2017 годах на реализацию программы «ЕвроХим» потратил свыше 2,3 миллиарда рублей.

Благодаря программе в Ковдоре, где расположено основное горнодобывающее предприятие холдинга, появились современный городской стадион с искусственным газоном, крытым хоккейным кортом для возрождения детского хоккея и воркаут-комплексом, автостоянка на 250 мест, современные городские арт-объекты с граффити. Реконструирован спортивный зал спорткомплекса «Чайка», отремонтированы подъездные дороги и пешеходные маршруты, ведущие на комбинат, оборудованы подземные мусорные контейнеры и приобретен специальный транспорт для их обслуживания. Продолжается развитие горнолыжного комплекса «Варс» - одного из ведущих спортивно-развлекательных центров Ковдора.

Завершается разработка проекта I очереди реконструкции Уютной площади. В январе 2018 г. Ковдорский ГОК получит от разработчиков – Конструкторского бюро высотных и подземных сооружений Санкт-Петербурга готовый проектный пакет, а в феврале – смету для его реализации.

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится ежегодно с 2007 года деловой газетой «Ведомости», Форумом Доноров России и международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers. Компания ЕвроХим присоединилась к нему с самого основания и за эти годы получила награду «За вклад в дело благотворительности и постоянство в проекте».