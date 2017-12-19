Хоккейный корт в Апатитах получит субсидии из областного бюджета

19 Декабря 2017 года, 16:16

АПАТИТЫ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – На портале «Открытый электронный регион» завершилось обсуждение вопросов по включению проектов местных инициатив на конкурсный отбор для предоставления субсидии из областного бюджета.

На голосование было представлено пять проектов: создание объекта «Доступный спорт» на территории гимназии №1; «Яркая жизнь города на медиафасаде» (установка светодиодного экрана на здании библиотеки-музея); музей литературных героев под открытым небом «Здесь живут сказки» (на территории городской детско-юношеской библиотеки); «Модернизация и благоустройство открытого хоккейного корта ДЮСШ «Юность»; «Спортивный комплекс уличных тренажеров «В здоровом теле – здоровый дух!» (между игровой площадкой ДЮСШ «Олимп» и хоккейным кортом ДЮСШ «Юность»).

Наибольшее количество голосов набрал проект «Модернизация и благоустройство открытого хоккейного корта ДЮСШ «Юность», пишет ИПКА «Лавина», за него проголосовали 49 % респондентов (2100 человек). На втором месте – проект «Создание объекта «Доступный спорт».