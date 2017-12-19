В Кировске завершился II этап Кубка России по лыжным гонкам

19 Декабря 2017 года, 16:40

КИРОВСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ - С 11 по 17 декабря в Кировске (Мурманская область) прошел II этап Кубка России по лыжным гонкам. Чтобы выявить сильнейших в Хибины приехали более 150 лыжников из 27 субъектов страны. Соревнования подобного уровня Заполярье принимает впервые за долгие годы.

Изначально пятидневный тур должен был пройти в городе Чусовой Пермского края. Но зима на Урале задержалась, снега мало, поэтому Федерации лыжных гонок России пришлось экстренно переносить старты в Мурманскую область – здесь снега достаточно.

«От лица федерации хочу поблагодарить руководство города Кировска и компании «ФосАгро» за оперативное решение всех организационных вопросов, связанных с переносом этапа Кубка России из города Чусовой, - подчеркнул вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, - Кировск – всегда был центром спортивной жизни страны, начиная с 50-х годов прошлого столетия все сборные команды страны по зимним видам спорта, а именно по горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам, тренировались в Хибинах. Благодаря компании «ФосАгро» создаются хорошие условия для тренировок и организации соревнований».

Козырем Кировска стал успешный опыт проведения в ноябре всероссийских соревнований «Хибинская гонка». Тогда трасса «Тирвас» получила международный сертификат FIS, он позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Немаловажной оказалась и готовность «ФосАгро» оказать финансовую и организационную помощь.

На торжественной церемонии закрытия соревнований генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «приятно, что этап Кубка России пришел на трассу «Тирвас», которую мы построили не только для профессиональных спортсменов, но и для наших горожан. Кировск сейчас обретает новое лицо: он становится одной из горнолыжных и лыжных столиц России. Для нашей компании приоритетом является забота о здоровье наших сотрудников, их детях, поэтому мы и дальше будем поддерживать хорошие спортивные начинания. Уверен, что в Кировске на этой трассе будет воспитана целая плеяда чемпионов».

В программе соревнований - гонки классическим и свободным стилем, спринт, гонка преследования. Возглавил общий зачёт мини-турнира среди мужчин Станислав Волженцев. Всю неделю он показывал стабильные результаты – пять раз за пять гоночных дней поднимался на пьедестал. По словам Станислава «уровень организации соревнований здесь, в Хибинах, высокий, ничем не уступает заграничным стартам. Радует, что расширяется география лыжных соревнований, появляются такие трассы, как здесь в «Тирвасе», которые соответствуют всем мировым стандартам». Победой на этапе сыктывкарец обеспечил себе место в составе сборной России на другую многодневку – Тур де Ски.

Вторым стал Артём Мальцев. Нижегородец первые 8 км шёл, как говорят лыжники, в одни ноги с бронзовым призёром этапа – Сергеем Турышевым (Ханты-Мансийский автономный округ) и оторвался примерно на полминуты на сложном километровом подъёме.

У женщин чемпионкой мини-тура стала Лариса Рясина. Первую половину трассы петербурженка прошла в спокойном темпе и значительно прибавила на второй, завоевав безоговорочную победу. «Серебро» у Светланы Николаевой из Архангельской области, бронзовым призёром стала Ольга Царева (Республика Коми).

Третий этап Кубка России пройдёт в пяти разных городах в конце января в рамках чемпионатов федеральных округов.