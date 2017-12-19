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Главная » Спорт » В Кировске завершился II этап Кубка России по лыжным гонкам
 
 
 
 
19 Декабря 2017 года, 16:40

В Кировске завершился II этап Кубка России по лыжным гонкам

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КИРОВСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ - С 11 по 17 декабря в Кировске (Мурманская область) прошел II этап Кубка России по лыжным гонкам. Чтобы выявить сильнейших в  Хибины приехали более 150 лыжников из 27 субъектов страны. Соревнования подобного уровня Заполярье принимает впервые за долгие годы.

Изначально пятидневный тур должен был пройти в городе Чусовой Пермского края. Но зима на Урале задержалась, снега мало, поэтому Федерации лыжных гонок России пришлось экстренно переносить старты в Мурманскую область – здесь снега достаточно.

«От лица федерации хочу поблагодарить руководство города Кировска и компании «ФосАгро» за оперативное решение всех организационных вопросов, связанных с переносом этапа Кубка России из города Чусовой, - подчеркнул вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, - Кировск – всегда был центром спортивной жизни страны, начиная с 50-х годов прошлого столетия все сборные команды страны по зимним видам спорта, а именно по горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам, тренировались в Хибинах. Благодаря компании «ФосАгро» создаются хорошие условия для тренировок и организации соревнований».

Козырем Кировска стал успешный опыт проведения в ноябре всероссийских соревнований «Хибинская гонка». Тогда трасса «Тирвас» получила международный сертификат FIS, он позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но  и международного уровня. Немаловажной оказалась и готовность «ФосАгро» оказать финансовую и организационную помощь.

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На торжественной церемонии закрытия соревнований генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «приятно, что этап Кубка России пришел на трассу «Тирвас», которую мы построили не только для профессиональных спортсменов, но и для наших горожан. Кировск сейчас обретает новое лицо: он становится одной из горнолыжных и лыжных столиц России. Для нашей компании приоритетом является забота о здоровье наших сотрудников, их детях, поэтому   мы и дальше будем поддерживать хорошие спортивные начинания. Уверен, что в Кировске на этой трассе будет воспитана целая плеяда чемпионов».

В программе соревнований  -   гонки классическим и свободным стилем, спринт, гонка преследования. Возглавил общий зачёт мини-турнира среди мужчин Станислав Волженцев. Всю неделю он показывал стабильные результаты – пять раз за пять гоночных дней поднимался на пьедестал. По словам Станислава «уровень организации соревнований здесь, в Хибинах, высокий, ничем не уступает заграничным стартам. Радует, что расширяется география лыжных соревнований, появляются такие трассы, как здесь в «Тирвасе», которые соответствуют всем мировым стандартам». Победой на этапе сыктывкарец обеспечил себе место в составе сборной России на другую многодневку – Тур де Ски. 

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Вторым стал Артём Мальцев. Нижегородец первые 8 км шёл, как говорят лыжники, в одни ноги с бронзовым призёром этапа – Сергеем Турышевым (Ханты-Мансийский автономный округ) и оторвался примерно на полминуты на сложном километровом подъёме.

У женщин чемпионкой мини-тура стала Лариса Рясина. Первую половину трассы петербурженка прошла в спокойном темпе и значительно прибавила на второй, завоевав безоговорочную победу. «Серебро» у Светланы Николаевой из Архангельской области, бронзовым призёром стала Ольга Царева (Республика Коми).

Третий этап Кубка России пройдёт в пяти разных городах в конце января в рамках чемпионатов федеральных округов.

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