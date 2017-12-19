В Мурманске состоялась торжественная церемония «Звезды спорта – 2017»

20 Декабря 2017 года, 13:42

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманске состоялась ежегодная торжественная церемония «Звезды спорта - 2017», в рамках которой подвели спортивные итоги уходящего года. Поздравить спортсменов пришли заместитель председателя Совета депутатов Игорь Морарь и заместитель главы администрации города Людмила Левченко.

Организаторы отметили лучших в 17 номинациях, среди них – спортивные школы, федерации, учебные заведения, дошкольные образовательные учреждения и лучшие спортсмены Мурманска. Восемь человек получили знак «Ветеран спорта города Мурманска», а Михаил Шадрин удостоился звания «Почетный Ветеран спорта города Мурманска».

Кульминацией церемонии стало объявление десятки лучших спортсменов – тех, кто на протяжении всего года выступал на соревнованиях высокого уровня, международных чемпионатах, чемпионатах России, и показал наивысшие результаты. Награды также получили их тренеры.

«Спорт помогает нам преодолевать трудности, закалять характер, в значительной степени формирует нас с вами. Я бы хотел сказать огромное спасибо, прежде всего тренерам, которые отдают себя для воспитания наших будущих поколений. В результате Мурманск год от года становится все более спортивным городом», – отметил Игорь Морарь.

Согласно данным статистики, в Мурманске спортом занимаются более 95 тысяч человек. За последние годы в городе модернизированы более 110 детских и спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах.