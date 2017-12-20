В гарнизонах Северного флота состоится новогодний турнир по хоккею с шайбой

20 Декабря 2017 года, 18:06

СЕВЕРОМОРСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Североморске 23 декабря состоится торжественное открытие новогоднего турнира по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги. Это будут первые соревнования, проводимые в рамках новообразованной спортивной ассоциации любителей хоккея, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Для болельщиков и зрителей на стадионе будет бесплатно работать полевая кухня с горячим чаем и кашей. Кроме того, запланирована установка мобильных киосков «Военторга».

В турнире примут участие 16 хоккейных команд, которые разделены на два дивизиона в соответствии с уровнем мастерства и игровым опытом. Игры будут проходить на ледовых площадках в гарнизонах Северного флота по выходным и праздничным дням.

Открытие турнира состоится 23 декабря в 12:00. Заключительные матчи, церемония награждения и закрытия турнира состоится также в Североморске в период рождественских каникул.