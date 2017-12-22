В Мончегорске открылся клуб парашютного спорта

22 Декабря 2017 года, 17:50

МОНЧЕГОРСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске при ДОСААФ на общественных началах открылся клуб парашютного спорта, сообщает Kn51. Раньше такие клубы были традиционными. Профессиональные инструкторы, у каждого из которых за плечами более двух тысяч прыжков, проводят занятия бесплатно.

«Мы принимаем в группу людей старше 14 лет с хорошим здоровьем, – рассказал руководитель клуба Валерий Шупрудько. – Есть ограничения по весу: от 65 до 100 кг. То есть слишком хрупким и очень грузным неба не видать, если только на специальном парашюте, сшитом под заказ».

Подростки от 14 до 18 лет могут заниматься в клубе только с письменного разрешения родителей. Пока что проходит только наземная подготовка по учебнику СПП-2010, но к весне-лету планируется перейти к практике и реальным прыжкам.