Более 150 мероприятий пройдёт в Мурманской области в рамках декады спорта и здоровья

23 Декабря 2017 года, 20:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В России с 1 по 8 января 2018 года пройдёт Всероссийская декада спорта и здоровья. В рамках акции в регионах проходят различные соревнования и физкультурно-массовые мероприятия.

«В Мурманской области в рамках Декады запланировано к проведению более 150 массовых физкультурных мероприятий, которые пройдут в спортивных комплексах, спортивных залах, культурно-досуговых центрах, на хоккейных кортах, стадионах, открытых площадках и лыжных трассах», - сообщили в областном спорткомитете.

Для жителей региона будет организовано массовое катание на коньках, ватрушках, лыжах, санках. В местах массового катания будут работать пункты проката спортивного инвентаря. Для любителей лыж все праздничные дни будут работать освещенные лыжные трассы.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Основной задачей этой масштабной акции является пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе, организация содержательного досуга всех возрастных категорий граждан.